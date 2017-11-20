«مدني مكة»: تجنّبوا الأودية «مهما كانت نسبة المياه»

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قال الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، إنه يتوقع تعرُّض المنطقة لهطول أمطار تتراوح نسبتها من متوسطة إلى غزيرة من مساء اليوم الاثنين وحتى صباح الأربعاء المقبل وفقاً للتنبيه الوارد.

وأهاب “سرحان”، بالجميع الابتعاد عن مجاري الأودية خلال الأيام المقبلة كعمل احترازي وعدم المجازفة بقطعها مهما كانت نسبة المياه فيها حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وتابع، يكرر الدفاع المدني دعوة الجميع إلى متابعة وسائل الإعلام الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بالدفاع المدني وهيئة الأرصاد وحماية البيئة لأخذ التوجيه حيال الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، كما يهيب بالجميع الابتعاد عن مصادر التيارات الكهربائية وأعمال الصيانة على الأسطح أو القرب من المجسمات الجمالية واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة.

وأشار إلى أنه من خلال التنبيهات الواردة من المتوقع أن تتعرض المناطق الساحلية لمنطقة مكة المكرمة لهطول أمطار من محافظة رابغ ومحافظة جدة إلى محافظة الليث والمراكز المحاذية لها وقد تمتد باتجاه الشرق باتجاه العاصمة المقدسة جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها البلاد والعباد.