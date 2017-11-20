توضيح من «الأرصاد» عن التحركات المتوقعة للمنخفض الجوي

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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير المنخفض الجوي -مشيئة الله تعالى – على الشريط الساحلي للمناطق التالية (أُملج، ينبع، المدينة المنورة، رابغ، جدة)، ويمتد تأثير المنخفض على (مكة المكرمة، والطائف) خلال 24 ساعة المقبلة.

وأضافت الهيئة أنه يتوقع استمرار تحرُّك الحالة جنوباً من أُملج إلى الليث مساء الليلة (الاثنين)، وتتأثر محافظة جدة والعاصمة المقدسة في الساعات المتأخرة من هذه الليلة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون ذروة الحالة يوم غد الثلاثاء وحتى صباح يوم الأربعاء بأمطار من متوسط إلى غزيرة، موضحًا أن كمية الأمطار المسجلة حتى الآن بسبب تأثير الحالة تراوحت من 20 ملم إلى 30 ملم على كل من أُملج وشمال ينبع.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، ومتابعة نشرات الطقس والتقارير والإنذارات الصادرة عنها والإرشادات المعلنة من قبل الجهات المختصة.

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  2. ١
    نواف

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

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