غرامة 10 آلاف ريال وإيقاف خدمات المتخلفين عن سداد «القيمة المضافة»

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دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي إلى المسارعة في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة والتحقق من جاهزيتها لتطبيق الضريبة، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي المحدد للتسجيل 20 ديسمبر 2017 – أي بعد شهرٍ واحدٍ فقط.

وحثت الهيئة المنشآت إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي VAT.GOV.SA، معلنةً وصول عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 60 ألف منشأة منذ فتح باب التسجيل في 28 أغسطس 2017.

وقالت: إن التخلّف عن التسجيل حسب نظام الضريبة المنشآت المخالفة يؤدي لغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال وإيقاف العديد من الخدمات الحكومية الضرورية، منها إصدار رخصة عمل، وخدمة تغيير نشاط المنشأة، وخدمة إصدار التأشيرات، وخدمة نقل العمالة، وغيرها من الخدمات الحكومية التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة إلى الجمارك ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة القيمة المضافة ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير 2018، وعلى جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماماً لتطبيقها من خلال الاطلاع على النظام واللائحة التنفيذية ومتطلبات ضريبة القيمة المضافة الموجودة على الموقع الالكتروني VAT.GOV.SA، معلنةً استعدادها لتلقي الاستفسارات عبر وسائل الاتصال المختلفة التي وفرتها الهيئة بهذا الخصوص.

ويُشار إلى أن الهيئة قد منحت المنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 375,000 و1,000,000 ريال حتى 20 ديسمبر 2018 للتسجيل.

يذكر أن الموقع الإلكتروني الرسمي لضريبة القيمة المضافة يحتوي على مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وكافة المعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة، إضافة إلى قائمة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.