مصادر: «الحريري» يصل القاهرة خلال ساعات.. والكويت محطته القادمة

تواصل – وكالات:

كشف مصدر دبلوماسي عربي أن سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سيزور مصر خلال ساعات، ثم سيتوجه إلى الكويت في وقت لاحق، وذلك قبل عودته إلى لبنان، للمشاركة في “عيد الاستقلال” بعد غد، وذلك وفقاً لـ«صحيفة الأهرام المصرية»

كما نقلت وكالة “رويترز” عن قيادي في “تيار المستقبل” تأكيده خبر زيارة الحريري مصر اليوم.

وكان “الحريري” قد عقد في باريس سلسلة لقاءات، شملت وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، وعدداً من مستشاريه، بالإضافة إلى لقاء مع إعلاميين لبنانيين.

من ناحية أخرى، تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناولا فيه ما يمكن أن يقدمه البلدان لدعم الاستقرار في المنطقة، وفقاً للسفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر.