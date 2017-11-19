بالفيديو.. أمطار الخير تروي «أملج»

تواصل- فريق التحرير:

هطلت صباح اليوم (الاثنين) أمطار على محافظة أملج والهجر والمراكز المجاورة لها ما بين متوسطة إلى غزيرة، شملت مركز ذرفي والحسي والشبعان وعدداً من الهجر الجنوبية للمحافظة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبد العزيز الشمري، أنه لم تسجل أي بلاغات خلال فترة هطول الأمطار.

من جانبه، وجّه محافظ أملج زياد البازعي، رؤساء المراكز والجهات ذات العلاقة، بمتابعة أحوال المواطنين جراء هطول الأمطار ومتابعة الطرق ورفع التقارير أولاً بأول.

وشدد على توجيهات أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، بضرورة تكثيف الجهود وعمل كافة الإجراءات وتطبيق خطط الدفاع المدني، ومتابعة أحوال المواطنين عند هطول الأمطار.