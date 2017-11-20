أمريكا تدرك خطورة الخمور.. الكحوليات باتت محظورة على العسكريين

تواصل- سامر محمد:

حذَّر الجيش الأمريكي كل عسكرييه في اليابان من شرب الكحوليات، كما أمر المتمركزين في “أوكيناوا” بالبقاء في القاعدة أو منازلهم، بعد حادثة التصادم التي وقعت أمس وراح ضحيتها ياباني واحد، وفقاً لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن سائقاً يابانياً قُتل بعد حادث تصادم مع أحد أفراد المارينز الأمريكيين الذي يبلغ من العمر 21 عاماً والذي اتضح أن نسبة الكحوليات في دمه تزيد 3 مرات عن المسموح بها، في أحدث حادثة بالجزيرة، التي يعتبر وجود الأمريكيين فيها عسكرياً أمراً مثيراً للجدل في أوساط اليابانيين.

وتحدثت عن أن العسكري الأمريكي كان يقود شاحنة عسكرية عندما اصطدم بشاحنة صغيرة يقودها ياباني يبلغ من العمر 61 عاماً، ولم تكن هي الحادثة الأولى من نوعها التي يتورط فيها أمريكي باليابان اتضح أنه كان تحت تأثير الكحوليات وقت وقوع الحادثة.