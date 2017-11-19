الكونجرس يحقق في ثروات خامنئي وقادة الحرس الثوري

تواصل – وكالات:

صدَّقت لجنةُ الشؤون المالية في الكونجرس، على قرار يُلزم وزارةَ الخزانة الأمريكية بفتح تحقيق للكشف على ثروات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وقادة الحرس الثوري.

وذكر الموقع الرسمي لمجلس النواب الأمريكي، أن القرار يهدف لتنفيذ “قانون الشفافية حول أصول القيادة الإيرانية”.

ويطال التحقيق، الذي ستجريه الخزانة الأمريكية، ثروات خامنئي، و80 آخرين من كبار المسؤولين الإيرانيين، وقادة الحرس الثوري، وما هي أرقامها الحقيقية وكيفية استثمارها وتوظيفها.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد نشرت أكتوبر الماضي، بيانا أعلنت فيه أنها أضافت شركات وأسماء جديدة على لائحة العقوبات ضد إيران.