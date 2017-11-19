الكونجرس يحقق في ثروات خامنئي وقادة الحرس الثوري

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض
أقرا الخبر
بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي
أقرا الخبر
مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)
أقرا الخبر
مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

ترشيحاتنا

البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب: «حزب الله» منظمة إرهابية

البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب: «حزب الله» منظمة إرهابية

وزير المالية: العلاوة السنوية للموظفين تسير كما هو مخطط لها

وزير المالية: العلاوة السنوية للموظفين تسير كما هو مخطط لها

الجبير: المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه اعتداءات إيران

الجبير: المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه اعتداءات إيران

وزير المالية يكشف عن خطوة لمساعدة المواطن على الادخار

وزير المالية يكشف عن خطوة لمساعدة المواطن على الادخار

الكونجرس يحقق في ثروات خامنئي وقادة الحرس الثوري

الكونجرس يحقق في ثروات خامنئي وقادة الحرس الثوري
0

تواصل – وكالات:

صدَّقت لجنةُ الشؤون المالية في الكونجرس، على قرار يُلزم وزارةَ الخزانة الأمريكية بفتح تحقيق للكشف على ثروات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وقادة الحرس الثوري.

وذكر الموقع الرسمي لمجلس النواب الأمريكي، أن القرار يهدف لتنفيذ “قانون الشفافية حول أصول القيادة الإيرانية”.

ويطال التحقيق، الذي ستجريه الخزانة الأمريكية، ثروات خامنئي، و80 آخرين من كبار المسؤولين الإيرانيين، وقادة الحرس الثوري، وما هي أرقامها الحقيقية وكيفية استثمارها وتوظيفها.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد نشرت أكتوبر الماضي، بيانا أعلنت فيه أنها أضافت شركات وأسماء جديدة على لائحة العقوبات ضد إيران.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

فوكس نيوز: «هارفي» كلف أمريكا خسائر بلغت 180 مليار دولار

فوكس نيوز: «هارفي» كلف أمريكا خسائر بلغت 180 مليار دولار

عضو كونجرس يتهم «ترامب» بتضليل العدالة ويطالب بعزله

عضو كونجرس يتهم «ترامب» بتضليل العدالة ويطالب بعزله

«الكونجرس» يوافق على أول تحرك ضد إيران استجابة لـ«ترامب»

«الكونجرس» يوافق على أول تحرك ضد إيران استجابة لـ«ترامب»

«بلومبيرج»: استراتيجية «ترامب» الجديدة تجاه إيران تدفع لزيادة عزلة طهران

«بلومبيرج»: استراتيجية «ترامب» الجديدة تجاه إيران تدفع لزيادة عزلة طهران

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد
على هامش الحياة.. أم في صميمها؟
مقالات

على هامش الحياة.. أم في صميمها؟

المزيد
الحب والمودة بين الزوجين
تدوينات حرة

الحب والمودة بين الزوجين

المزيد
إجازة بدون إجازة
مقالات

إجازة بدون إجازة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>