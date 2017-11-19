ألمانيا تحظر ساعات الأطفال الذكية

تواصل – وكالات:

حظرت سلطة رقابية في ألمانيا بيع الساعات الذكية التي يستخدمها الأطفال، بوصفها أداة للتجسس، وبيع دمية مرتبطة بالإنترنت لأسباب مماثلة.

وحثت “وكالة الشبكة الاتحادية”، التي تنظم عمل الاتصالات في ألمانيا، الآباء الذين يستخدم أطفالهم تلك الساعات على إتلافها.

وقال كين مونرو، وهو خبير أمني في شركة “بين تست بارتنرز” إن “الأجهزة الذكية التي تفتقر للأمان قد تتيح تطفلا على الخصوصية.. وهذا شيء مقلق حين تفكر في الساعات المزودة بنظام ملاحي للتأكد من سلامة الأطفال، والذي يمكن أن يتحول للتجسس عليهم”.

وأضاف “هناك نقص صادم في قوانين تنظيم تداول الأجهزة المرتبطة بالإنترنت، وهو ما يتيح لشركات صناعة الأجهزة غير المنضبطة بيعنا أجهزة ذكية لكنها غير آمنة”.

ويرى الخبير أن الاحتكام إلى قوانين الخصوصية من أجل حظر أجهزة غير آمنة كتلك سيغير السوق بشكل جذري، وسيوقف الشركات التي تلعب بأمن الأطفال وخصوصيتهم.

وأعلنت السلطة الرقابية الألمانية في بيان أصدرته أنها اتخذت إجراءات فعلية ضد شركات تعرض بالفعل مثل هذه الساعات على الإنترنت.

وقال رئيس السلطة الرقابية الاتحادية، يوخين هومان، إن الآباء بإمكانهم من خلال بعض التطبيقات التنصت على المحيط الموجود به أطفالهم، وحتى الاستماع إلى مدرسيهم.