مضادات «السرطان» في الغذاء.. الطماطم والبصل والثوم والفاكهة الحمضية أشهرها

تواصل – الرياض:

قال الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، أن المضادات لمرض السرطان في الغذاء هي: “الليكوباين” في الطماطم، و”السلينيوم” في البصل والثوم، وفيتامين ج بالفاكهه الحمضية، وبعض مضادات الاكسدة بالشاي الاخضر والنعناع والحبق.

وأضاف “الخضيري” قائلاً : أما المسرطنات فتنتج بسبب سوء تحضير الغذاء، الحرق ينتج هيدروكربونات وزيادة القلي للبطاطا والمعجنات تنتج اكريليمايد مسرطن.

وتابع الدكتور الخضيري : البطاطا المقلية من مطاعم الوجبات السريعة غالباً يتم قليها بزيوت مهدرجة متحولة transmitted fatوهي اخطر الزيوت على القلب، وتسبب انسدادات بأوعية الدم، اذا اضطررت للبطاطا المقليه فلتقليها أنت في بيتك، وتستخدم القلايات الجديدة التي تقلي بدون زيت (أوبملعقة زيت واحدة).