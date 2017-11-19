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فرنسا.. تحذير ات من تسونامي بعد زلزال قرب كاليدونيا الجديدة

فرنسا.. تحذير ات من تسونامي بعد زلزال قرب كاليدونيا الجديدة
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تواصل – وكالات:

وقع زلزال تحت البحر بلغت قوته سبع درجات على بعد 82 كيلومتراً شرق جزر لويالتي التابعة لكاليدونيا الجديدة في المحيط الهادي التابعة لفرنسا وتتألف من سلسلة جزر، اليوم الإثنين؛ ما أدى إلى صدور تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي) للسواحل في محيط 300 كيلومتر من مركز وقوع الزلزال.

والزلزال الذي قالت تقارير أولية إن “وته 7.3 درجة هو ثاني أكبر هزة أرضية في نفس المنطقة في أقل من 24 ساعة والثالثة في غضون شهر”.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن “زلزالاً وقع الساعة 9.43 صباحاً بالتوقيت المحلي (2243 بتوقيت غرينتش الأحد) على عمق ضحل يبلغ عشرة كيلومترات إلى الشرق من جزر لويالتي النائية”.

وقال مركز التحذير من موجات المد في المحيط الهادي، إن “هناك احتمالاً لوقوع موجات مد بطول سواحل كاليدونيا الجديدة وبالقرب من فانواتو في جنوب المحيط الهادي”.

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