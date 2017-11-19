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3 تهم تلاحق المعتدين على «معوق الأحساء»

3 تهم تلاحق المعتدين على «معوق الأحساء»
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تواصل – الرياض:

يواجه 3 مواطنين، تم القبض عليهم نتيجة تورطهم في الاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في بلدة تابعة للأحساء- وفقا لمصادر- عقوبة الجريمة المركبة من عدة أفعال مجرمة في القانون، وتوجيه 3 تهم إليهم، وفقا لـ”الوطن”.

وكان مقطع فيديو قصير انتشر أول من أمس يظهر 3 شبان في مركبة، وهم يعتدون ويضايقون شابا من ذوي الاحتياجات، وهو يدفع عربة في طريقه إلى أحد الأسواق الشعبية لممارسة مهنة تحميل البضائع للمتسوقين في سوق البلدة.

وقال عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين رئيس لجنة المحامين في غرفة الأحساء الدكتور يوسف الجبر، إن الواقعة تضمنت جريمة مركبة من عدة أفعال كلها مجرّمة في القانون، وهي: تصوير أي إنسان في مثل هذا الموقف دون رضاه، ونشر المقطع، فيه تشهير به وإساءة، ويعد جريمة معلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال أو بإحداهما حسب المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية،  والجريمة الثانية إهانة العابر بالطريق ومطاردته بشكل معين، وصدور تصرفات سلبية تحط من كرامته، وهو فعل محظور يخضع لتقدير القضاء الجزائي في تحديد عقوبته. أما الثالثة فتمثلت في ارتكاب قائد السيارة عدة مخالفات مرورية.

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