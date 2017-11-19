متهم يطالب بوضعه في سجن انفرادي 20 عاما ليتوقف عن الاحتيال

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض
أقرا الخبر
بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي
أقرا الخبر
مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)
أقرا الخبر
مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

ترشيحاتنا

البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب: «حزب الله» منظمة إرهابية

البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب: «حزب الله» منظمة إرهابية

وزير المالية: العلاوة السنوية للموظفين تسير كما هو مخطط لها

وزير المالية: العلاوة السنوية للموظفين تسير كما هو مخطط لها

الجبير: المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه اعتداءات إيران

الجبير: المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه اعتداءات إيران

وزير المالية يكشف عن خطوة لمساعدة المواطن على الادخار

وزير المالية يكشف عن خطوة لمساعدة المواطن على الادخار

متهم يطالب بوضعه في سجن انفرادي 20 عاما ليتوقف عن الاحتيال

متهم يطالب بوضعه في سجن انفرادي 20 عاما ليتوقف عن الاحتيال
0

تواصل – متابعات:

في أغرب طلب من نوعة، أبدى متهم أمريكي رغبته الشديدة في وضعه بسجن انفرادي لمدة 20 عاماً، ليتمكن من منع نفسه من الاحتيال على الآخرين، بعد أن أدين بتدبير عملية احتيال من داخل السجن بمبلغ 10.4 مليون دولار.

وكان جيمي ساباتينو، يمضي عقوبة السجن، عندما قام بإدارة عملية ابتزاز ناجحة بمساعدة زميل له خارج السجن.

 وخلال محاكمته، قال ساباتينو للقاضي إنه لا يستطيع أن يمنع نفسه من الاحتيال، وطالب بأن يتم وضعه في السجن الانفرادي في سوبيرماكس، وهو أحد أصعب السجون في الولايات المتحدة، حيث يعتقد أن عدم وجود اتصال بشري، هو السبيل الوحيد لمنعه من الاحتيال، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وأشارت التحقيقات، إلى أن ساباتينو الذي أمضى معظم حياته في السجن، كان يمضي عقوبة السجن في مركز الحجز الفيدرالي بمدينة ميامي، بتهمة انتهاك شروط إطلاق سراحه في 2014، عندما خطط لعملية احتيال أخرى من داخل السجن، وأقنع اثنين من الحراس، بمساعدته على تهريب 5 هواتف متنقلة، استخدمها لإدارة عملية الاحتيال في الخارج. وبعد اكتشاف العملية، فقد الضابطان عملهما، دون أن يتعرض أي منهما للملاحقة القانونية.

وأدانت الحكمة ساباتينو وشركاءه بتهمة الاحتيال، وأصدر القاضي عقوبة السجن بحقه لمدة 20 عاماً، ووافق في نفس الوقت، على طلبه الغريب، بقضاء هذه المدة خلف قضبان الحبس الانفرادي، في سجن سوبيرماكس في كولورادو، ومنعه من الاتصال بأي من السجناء الآخرين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«البنوك»: التحويل أو تسديد فواتير لمجهولين يعرضك لعمليات الاحتيال

«البنوك»: التحويل أو تسديد فواتير لمجهولين يعرضك لعمليات الاحتيال

ضبط وافدين محتالين حوَّلا ٩٨٠ ألف ريال لخارج المملكة

ضبط وافدين محتالين حوَّلا ٩٨٠ ألف ريال لخارج المملكة

لصوص أمريكيون يسرقون هويَّات ضحايا الحرائق للحصول على تعويضات

لصوص أمريكيون يسرقون هويَّات ضحايا الحرائق للحصول على تعويضات

«أمير عربي مزيف» يعتزم تأليف كتاب عن مغامراته.. وهذه قصته

«أمير عربي مزيف» يعتزم تأليف كتاب عن مغامراته.. وهذه قصته

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد
على هامش الحياة.. أم في صميمها؟
مقالات

على هامش الحياة.. أم في صميمها؟

المزيد
الحب والمودة بين الزوجين
تدوينات حرة

الحب والمودة بين الزوجين

المزيد
إجازة بدون إجازة
مقالات

إجازة بدون إجازة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>