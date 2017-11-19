كيف تحمي طفلك من مشاكل التغذية؟

تواصل – وكالات:
احتياجات الطفل الغذائية ليست كاحتياجات الشخص البالغ، لأن نقص المغذيات اللازمة للنمو يؤدي إلى نتائج قد لا يمكن إصلاحها. لذا، على الأبوين التأكد من أن طفلهما يحصل على التغذية السليمة.
وتعتبر مشكلة رفض الأطفال لبعض الأطعمة المفيدة، أو وجود حساسية تجاه بعضها من أهم أسباب فقر الدم، أو نقص فيتامين د. إليك أهم مشاكل تغذية الأطفال:
النمو. تحدث مشكلة نقص النمو نتيجة سوء التغذية، عندما يكون وزن الطفل ليس متسقاً مع عمره، وقد يحدث ذلك منذ ولادة الطفل، إذا كان وزنه منخفضاً عند الولادة. من الضروري تشجيع الأطفال على تناول غذاء متوازن يجمع ما بين الخضروات والفاكهة والحبوب والبروتينات.
رفض الطعام. بعض الأطفال يرفض الطعام نتيجة شكله أو قوامه، وقد يصعب إرضاء بعض الصغار في هذا المجال. لكن على الأبوين عدم الاستسلام، والتأكد من أنه بالإمكان تغيير العادات الغذائية مع الوقت، وتذكّر أن طفلك سيجرّب أطعمة أخرى مع تكرار المحاولة وتغيير شكل وطريقة إعداد الطعام.الحساسية. أكثر أنواع الحساسية شيوعاً تحدث نتيجة تناول البيض والحليب والفول السوداني، كما يمكن أن يكون الغلوتين واللاكتوز عاملين مسببين للحساسية. يؤثر عدم تحمل اللاكتوز على كمية الكالسيوم التي يحصل عليها الطفل، نتيجة عدم تناول الحليب ومنتجاته، لذلك عليك التحدث مع الطبيب بشأن المكمّلات الغذائية اللازمة للطفل في هذه الحالة من أجل النمو السليم للعظام.
نقص الحديد. فقر الدم هي حالة عدم وجود ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية. ويعتبر اتباع نظام غذائي يفتقر إلى الحديد السبب الرئيسي للمشكلة. يحدث فقر الدم لدى الصغار عادة بين 9 و24 شهراً، ويكون ذلك نتيجة كثرة تناول الحليب، دون الحصول على أطعمة أخرى غنية بالحديد. كذلك يقلّل حليب البقر من قدرة الجسم على امتصاص الحديد. عليك الاهتمام بتغذية الطفل بالأسماك والدواجن وصفار البيض والبقول والحبوب الكاملة والزبيب فور أن يستطيع تناول هذه الأطعمة، كذلك قد يصف الطبيب مكمّلات الحديد للطفل في هذه الحالة.