كيف تحمي طفلك من مشاكل التغذية؟

تواصل – وكالات:

احتياجات الطفل الغذائية ليست كاحتياجات الشخص البالغ، لأن نقص المغذيات اللازمة للنمو يؤدي إلى نتائج قد لا يمكن إصلاحها. لذا، على الأبوين التأكد من أن طفلهما يحصل على التغذية السليمة.

وتعتبر مشكلة رفض الأطفال لبعض الأطعمة المفيدة، أو وجود حساسية تجاه بعضها من أهم أسباب فقر الدم، أو نقص فيتامين د. إليك أهم مشاكل تغذية الأطفال:

النمو. تحدث مشكلة نقص النمو نتيجة سوء التغذية، عندما يكون وزن الطفل ليس متسقاً مع عمره، وقد يحدث ذلك منذ ولادة الطفل، إذا كان وزنه منخفضاً عند الولادة. من الضروري تشجيع الأطفال على تناول غذاء متوازن يجمع ما بين الخضروات والفاكهة والحبوب والبروتينات.