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النيابة تطالب بالسجن 5 أعوام والغرامة 3 ملايين ريال لكاتب يروج لـ«كوادر الحماية» في عاشوراء

النيابة تطالب بالسجن 5 أعوام والغرامة 3 ملايين ريال لكاتب يروج لـ«كوادر الحماية» في عاشوراء
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تواصل – الرياض:
اتهمت النيابة العامة في المنطقة الشرقية موظفا بالافتئات على ولاة الأمر، والمساس بالنظام العام، والترويج لما يسمى بـ “«كوادر الحماية” في يوم عاشوراء، وطالبت بسجنه 5 أعوام وتغريمه 3 ملايين ریال، وإغلاق حسابه في موقع “فيسبوك” ومنعه من السفر.
وكان الموظف بسجون المنطقة الشرقية نشر مقالا على صفحته في “فيسبوك”، بعنوان: «كوادر الحماية.. أولسنا على حق؟»، روج فيه لمن أسماهم بـ”كوادر الحماية” ومدح ما يقومون بـ”مهمات أمنية في أيام عاشوراء”، وفقاً لـ “عكاظ”.
وطالبت النيابة العامة بسجنه 5 أعوام وتغريمه 3 ملايين ریال، وإغلاق حسابه في الفيسبوك ومنعه من السفر، بتهمة الافتئات على ولاة الأمر، والترويج لمجموعات خارجه عن النظام  وتمجيد دورهم.

وقالت النيابة إنه “أمر مجرم ويعاقب فاعله نظاما”، واعتبرت «النيابة» ً ما ورد في المقال مخالفا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومن شأنه المساس بالنظام العام.

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