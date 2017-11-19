قبول خريجي «الانتساب» في وظائف الصحة

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وافقت الخدمة المدنية على قبول خريجي المؤهلات الصحية بنظام الانتساب لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية كأولوية ثانية في الترشيح بعد المنتظمين، شريطة حصول الخريجين على المؤهل المناسب وشهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل على أن تكونا ساريتين من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

تأتي الموافقة بعد الدراسة التي شملت خريجي المؤهلات الصحية بنظام الانتساب في تخصصات الإدارة الصحية، علم النفس، علم الاجتماع، والخدمة الاجتماعية لشغل الوظائف.

وتدرس الوزارة، الملف من الناحية التصنيفية بمشاركة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ووزارة الصحة وتمت الموافقة على توظيفهم.