العيد: بدء تدريب الشباب السعودي على فحص وإصلاح طائرات «التايفون»

تواصل – جدة:

كشف الرئيس التنفيذي لشركة المعدات المكملة للطائرات الدكتور المهندس “منصور العيد” عن بدء الشركة في تنفيذ برنامج تدريب الشباب السعودي على تشغيل جهاز فحص وإصلاح الأنظمة الهايدروليكية لطائرات التايفون «تست فوكس رقم M3500»، إضافة إلى أنظمة الهبوط وأنظمة المكابح بالتعاون القائم بين شركة بي أيه إي سيستمز وشركة المعدات المكملة للطائرات.

وأوضح رئيس الشركة، أن تدريب وتأهيل الفريق السعودي على تشغيل الجهاز يتم حالياً في مقر القاعدة الجوية البريطانية في مدينة Coningsby بالمملكة المتحدة، بإشراف مباشر من شركة بي أيه إي سيستمز، لافتاً النظر إلى أن توطين تقنية إصلاح الأجهزة الهايدروليكية لطائرات التايفون سيزيد جاهزية الطائرات ويقلل التكلفة.

وبين أن التوطين يوفر وظائف للشباب السعودي ورفع مستواهم وقدراتهم المهنية في مجال صناعة الطائرات، إذ يتم العمل عليه ضمن الإستراتيجية العامة للشركة التي تهدف إلى سعودة 90% من وظائفها.

يذكر أن شركة المعدات المكملة للطائرات تعد الشركة الأولى والوحيدة في المملكة التي تمتلك هذا الجهاز الأحدث والأكثر تطوراً، إذ يعد ضمن أربعة أجهزة على مستوى العالم تمتلكها القوات الجوية البريطانية والألمانية والإيطالية، وحالياً القوات الجوية الملكية السعودية.