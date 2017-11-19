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«الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة بالرياح على 4 مناطق بالمملكة

«الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة بالرياح على 4 مناطق بالمملكة
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك بما فيها الاجزاء الساحلية والحدود الشمالية والجوف وحائل .
كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق المدينة المنورة ، مكة المكرمة قد تمتد للسواحل منها ، وكذلك على مرتفعات جازان ، عسير والباحة ، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق القصيم و الاجزاء الواقعة بين منطقة الرياض والمرتفعات الجنوبية الغربية .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر , غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة ،على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الاوسط والجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.

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