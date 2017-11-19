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حريق فندق بمكة المكرمة يخلي 520 معتمرا

حريق فندق بمكة المكرمة يخلي 520 معتمرا
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تواصل – فريق التحرير:
أخلت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة 520 معتمرا إثر حريق في فندق بشارع الهجرة. وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، إن عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغا بوقوع حادث حريق في فندق بشارع الهجرة.
وأضاف أن الحادث عبارة عن اشتعال النار في ثلاجة تبريد تقع بداخل غرفة بالدور الثالث من مبنى فندقي مكون من عشرة أدوار يقطنه معتمرون من جنسيات مختلفة يقدر عددهم بـ (520) معتمرا جرى إخلائهم عن طريق وحدات الإنقاذ في حين تم إخماد الحالة والسيطرة عليها عن طريق وحدات المكافحة.
وأوضح الشريف أنه نجم عن الحادث إصابة أحد ساكني الفندق باختناق بسيط تلقى العلاج اللازم وهو بصحة جيدة ولله الحمد وباشر فريق التحقيق بالإدارة التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

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