مكة.. صرف 35 مليون ريال مستحقات لمنسوبي الصحة

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صرفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، مستحقات مالية كانت عبارة عن 22 بدلا لمنسوبيها العاملين بمختلف الوظائف الإدارية والطبية والفنية، إضافة إلى العاملين بموسم الحج لهذا العام.

وأكد المتحدث باسم صحة المنطقة حمد العتيبي إيداع 358472852.50 ريالا في حسابات موظفي صحة مكة قيمة المبالغ التي وصلت إليهم من الشؤون المالية بالوزارة منذ مطلع شهر محرم للعام الجاري 1439هـ وحتى الـ25 ً من شهر صفر الماضي، مبينا أن البدلات التي صرفت هي( عدوى، طبيعة عمل، إشراف، طب شرعي، مكافأة الحج، خارج الدوام الرسمي، تميز، تعيين، ترحيل، تحسين وضع، نفسي، بدل تذاكر، عزل، إفرادية، دورات، سكن متعاقدين، مكافأة جلسات، مباشرة أموال، خدمة مرضى، نهاية الخدمة للسعوديين، ونهاية الخدمة للمعاقدين، إعاشة نقدية، إعاشة الحج).

وأشار إلى أن إجمالي المتأخر من المستحقات التي لم يتم صرفها (55.68840783 ريالا) وهي (بدل انتدابات، تعويض إجازات، مكافآت الموظفين، بدل سكن سعوديين).