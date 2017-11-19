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«فوكس نيوز»: أمريكا قد تشن ضربات جوية جديدة ضد النظام السوري

«فوكس نيوز»: أمريكا قد تشن ضربات جوية جديدة ضد النظام السوري
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تواصل – سامر محمد:

قالت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية: “إن الولايات المتحدة يبدو أنها فتحت الباب أمام إمكانية شن ضربات جوية جديدة ضد أهداف تابعة للنظام السوري، كما حدث في أبريل الماضي.

وسلطت الشبكة الضوء على بيان سفيرة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، والتي أكدت فيه على أن الولايات المتحدة لن تسمح للنظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية، وعلى النظام أن يعي التهديد جيداً، وذلك في رد منها على عرقلة روسيا لقرار جديد من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

ولفتت الشبكة إلى أن روسيا استخدمت حق النقض الفيتو 11 مرة ضد قرارات من قبل مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا منذ بدء الحرب هناك في 2011م.

وذكرت أن موسكو هي أكبر مصدر للسلاح إلى سوريا بأكثر من 3.4 مليار دولار من الأسلحة منذ 2008م، وبدأت في التحرك العسكري لدعم نظام بشار الأسد في سبتمبر 2015م، في أول تدخل عسكري لروسيا خارج دول الاتحاد السوفيتي السابق منذ نهاية الحرب الباردة.

وتحدثت عن قيام موسكو بإرسال 50 صاروخاً باليستياً قصير المدى لسوريا في فبراير الماضي.

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