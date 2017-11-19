بالصور.. إخلاء 520 معتمراً جراء حريق بفندق في مكة

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صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، بأنهم تلقوا بلاغاً، اليوم الأحد، يفيد بوقوع حادث حريق في فندق بشارع الهجرة.

وأضاف، بعد الانتقال لمكان الحادث، تبين أن الحريق سببه اشتعال النار في ثلاجة تبريد تقع داخل غرفة بالدور الثالث من مبنى فندقي مكون عشرة أدوار يقطنه معتمرون من جنسيات مختلفة يقدر عددهم بـ520 معتمراً، وجرى إخلاؤهم عن طريق وحدات الإنقاذ.

وأكد الشريف، أنه تم إخماد الحريق والسيطرة عليه عن طريق وحدات المكافحة، مضيفاً أن الحادث نجم عنه إصابة أحد ساكني الفندق باختناق بسيط، تلقى على إثره العلاج اللازم، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

وتابع، باشر فريق من إدارة الدفاع المدني التحقيق، للتعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.