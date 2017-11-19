رائد بن صالح النعيم

الحب والمودة بين الزوجين معناهما واحد إلا أن المودة أرقى وأشد حبًا لأنها لا تعتمد على المنفعة وإنما على الرفق واللين في التعامل والعفو والصفح والتسامح والتغافل بل وجميع محاسن الأخلاق وأعلاها.

فالمودة التي لاتحمل في طياتها هذه الأخلاق؛ لا يمكن أن تديم المحبة بينهما إلا ما شاء الله، بل وقد تنهار في يومٍ من الأيام.

ولأن الخالق ربطها بالرحمة حتى تدوم كما قال سبحانه:

“وجعل بينكم مودة ورحمة”

فالرحمة للمودة ضرورية ومعينةٌ لاستمرارها.

وهي لازمة من الطرفين ليتعاونا معًا في إنجاح حياتهما وتنمية الحب والسعادة بينهما.

لنتذكر سويًا أن من أسماء الله الحسنى الودود وأنه هو الرحمن الرحيم، وهي من صفاته سبحانه وتعالى العليّة.

والمودة مطلوبة في السراء كما أن الرحمة مطلوبة في الضراء. وهذه هي حكمة ذكرهما معًا وتلازمهما في الآية”.

وفيه إشارة إلى أن الزوجين سيشتركان وكليهما معنيان معًا في مواجهة صعوبات الحياة؛ وأن فيها أيامًا سارة وأيامًا محزنة.

والمودة والمحبة تتمثل في لين الجانب وبعث السرور والبشاشة والمؤانسة والرقة والألفة، وإظهار الميل والرغبة والانجذاب للآخر، والتعبير عن الاشتياق.

من المهم أخي القارئ الكريم أن لاتكون الحياة الزوجية عبارة عن تأدية واجباتٍ رسمية أو تبادلٍ لكلمات الحب والإعجاب؛ دون تحريك ذلك من المشاعر فقد تتم بطريقٍ لفظي غير مباشر من خلال التعبير بالوجه، ونبرة الصوت، ونظرات العيون السرّاقة؛ كل ذلك من وسائل الإشباع العاطفي والنفسي وتنمية الحب بينهما؛ فهل يعيَ الزوجان ذلك!؟ فكم من كلمة صادقةٍ أو نظرة حانيةٍ سحرت مافي القلوب وأسرتها !!

أخوكم المستشار الأسري رائد بن صالح النعيم