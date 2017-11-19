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لقاء طفلة بوالدها يثير عاطفة رواد مواقع التواصل (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

بعد أن أثار لقاء طفلة بأبيها وبكائها في أحضانه بعد عامين من الحرمان، عاطفة رواد مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، الذين تداولوا مقطع الفيديو على نطاق واسع، أكَّدَ والد الطفلة أمين بابعير، أن سبب طول هذه المدة من الحرمان هو خلافه مع زوجته التي تركت المنزل برفقة أبنائها ومنعه من رؤية أولاده الثلاثة مُنْذُ عامين.

وأَضَافَ بابعير، خلال تصريحات له لبرنامج ‘‘الراصد‘‘ على شاشة الإخبارية، أن له طفلاً أَيْضَاً يبلغ من العمر سنة وسبعة أشهر ولم يره مُنْذُ ولادته، مُؤكِّدَاً أنه رأى ابنته عند خروجها من مدرستها وليس باتفاق بينه وبين زوجته على الرؤية.

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