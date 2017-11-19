المملكة تكشف عن 4 مشاريع عملاقة لتوطين الصناعات العسكرية (فيديو)

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كشفت شركة “تقنية للطيران”، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن 4 مشاريع كبرى تستهدف تصنيع طائرات عسكرية بتكلفة تتجاوز مليار دولار.

وقال مدير العمليات في الشركة، هاني محمد رضوان، على هامش معرض دبي للطيران، إن المشاريع تتمثل في إنشاء خط إنتاج طائرة أنتونوف بحوالي 400 مليون دولار، وخط إنتاج طائرة بلاك هوك العامودية بقيمة 250 مليون دولار، وتجميع الطائرات الصينية من دون طيار بأكثر من 100 مليون دولار، ومصانع للهياكل بقيمة 150 مليون دولار، وفقاً للعربية.

وأشار إلى أن الشركة تدعم استراتيجية المملكة للوصول إلى نسبة 50% من الصناعات العسكرية أن تكون محلية الصنع، مشيراً إلى أن الاعتماد على العنصر النسائي في الصناعات العسكرية يتجسد في دخول ثاني مهندسة سعودية متخصصة بعلوم الفضاء إلى الشركة.