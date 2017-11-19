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مختصون يحذرون من حسابات على «تويتر» تدعي حل المشكلات الزوجية

مختصون يحذرون من حسابات على «تويتر» تدعي حل المشكلات الزوجية
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تواصل – فريق التحرير:

حذر مختصون من انتشار حسابات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تدعي حل المشكلات الزوجية، مؤكدين أنها حسابات تبحث فقط عن الشهرة وليست لديهم القدرة على تقديم الاستشارات، أو المساعدة في حل تلك المشكلات.

وقال الأخصائي النفسي عبدالعزيز الدواس، خلال استضافته ببرنامج “الراصد” بقناة “الإخبارية”، إن المواقع التي تنتشر عبر فضاءات التواصل الاجتماعي وتدعي قدرتها على تقديم الاستشارات، والعمل على حل المشكلات الزوجية لا تهدف إلا للشهرة، مؤكداً أن المراكز المتخصصة هي المخولة بحل هذه المشكلات بشكل علمي ومؤسسي.

وأضاف الدواس أن حل بعض هذه المشكلات يكون بسيطاً ولا يستدعي ما يقوم به البعض من إنشاء لهذه الحسابات والمواقع.

بدوره، كشف المحامي والمستشار النفسي ريان مفتي أن هذه المواقع والحسابات تكون وهمية، محذراً من أن التعامل معها قد يعرض الشخص للابتزاز أو التشهير بمعلوماته.

وأكد “مفتي” أن القائمين على تلك الحسابات ليسوا من ذوي الاختصاص، أو من أصحاب الخبرة في هذا المجال.

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