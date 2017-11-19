قريب المعتدى عليه بالأحساء: لم نعرف بالواقعة إلا بعد انتشار الفيديو

تواصل – فريق التحرير:

كشف أحد أقارب المواطن صاحب الاحتياجات الخاصة، الذي تم الاعتداء عليه في الأحساء، أنهم لم يكتشفوا أمر الاعتداء إلا بعد انتشار مقطع الفيديو الذي وثق الأمر، مؤكداً أن قريبه المعتدى عليه لم يتحدث عن الأمر.

وأكد قريب المعتدى عليه، في تصريحات لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الشرطة تواصلت معهم، وقبضت على المتهمين، الذين ظهروا بمقطع الفيديو في أسرع فرصة، موجهاً الشكر لكل من تفاعل مع قضية قريبهم، ودعمه.

وقال إن: “علي” المعتدى عليه، يتيم الأب والأم، ولديه ثلاثة أشقاء من ذوي الاحتياجات الخاصة أيضاً.

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