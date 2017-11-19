«الخثلان»: «الشيلات» مباحة بشرط ألا يصاحبها معازف (فيديو)

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أباح الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس الجمعية الفقهية السعودية، سماع الشيلات والأناشيد، شريطة خلوها من المعازف، وأن تكون كلماتها مباحة.

وقال “الخثلان”، خلال رده على سؤال حول حكم الشيلات، خلال استضافته في برنامج “الجواب الكافي” على قناة “المجد: “إن الأناشيد والشيلات إذا كانت كلماتها بعيدة عن إثارة النعرات القبلية فإنها مباحة، شريطة ألا يصاحبها معازف”.

واعتبر الخثلان أن الشيلات تعد من الشعر المنغم، والذي سمح به النبي، صلى الله عليه وسلم، مستشهداً بواقعة “أنجشة”، الذي كان يلقي الشعر المنغم بحضرة النبي.