وزير الخدمة المدنية: رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني يعززان فاعلية القطاعين العام والخاص

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض
أقرا الخبر
بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي
أقرا الخبر
مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)
أقرا الخبر
مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

ترشيحاتنا

وزير المالية يكشف عن خطوة لمساعدة المواطن على الادخار

وزير المالية يكشف عن خطوة لمساعدة المواطن على الادخار

شاهد بداية الحالة المطرية على المناطق الساحلية (فيديو)

شاهد بداية الحالة المطرية على المناطق الساحلية (فيديو)

أغرب قضية فساد.. راتب عاملة يقفز إلى 45 ألف ريال

أغرب قضية فساد.. راتب عاملة يقفز إلى 45 ألف ريال

5%.. ضريبة مضافة على البنزين ومشتقاته منذ أول يناير

5%.. ضريبة مضافة على البنزين ومشتقاته منذ أول يناير

وزير الخدمة المدنية: رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني يعززان فاعلية القطاعين العام والخاص

وزير الخدمة المدنية: رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني يعززان فاعلية القطاعين العام والخاص
0

تواصل – واس:

أكد وزير الخدمة المَدَنِيّة، سليمان بن عبدالله الحمدان، أن رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، مَا هِي إلا إيمان من حكومة المملكة بأهمية الإصلاحات الهيكلية للقِطَاعَين العام والخاص، وإحداث المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص، وتوفير البرامج اللازمة لذلك لتعزيز فاعلية القطاع العام وكفاءته.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها مَعَالِيه اليوم كمتحدث رَئِيسِيّ في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العَرَبِيّ الرابع للإصلاح الإداري والتنمية “الإدارة بين القِطَاعَين الحُكُومِيّ والخاص: نحو التميز المؤسسي”، والذي عقد تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في العاصمة الإِمَارَاتية أَبُوظَبْي، الذي تستمر فعالياته حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأَفَادَ أن القطاع العام في الدول العَرَبِيّة قد أخذ على عاتقه خلال السنوات الماضية، القيام بالدور الرَئِيسِيّ في إدارة التنمية، مُشِيرَاً إلى أن الوقت حان بأن تتواكب قدرات هذا القطاع مع حجم المسؤوليات الجسيمة التي يجب أن يتطلع بها في التنمية المستدامة، خَاصَّة بعد أن تنوعت مهام الوظيفة وتغيرت متطلباتها، مع دخول التقنية فيها بشكل كبير، وأهمية الشراكة بين القِطَاعَين العام والخاص خَاصَّة في ظل تغير مفهوم رعاية الدول للخدمات.

وَأَشَارَ في كلمته إلى أن المتتبع لوضع القطاع العام وممارساته في الدول العَرَبِيّة يلاحظ أنه يزخر بالعديد من التجارب الإدارية الناجحة والكفاءات المتميزة، إلا أنه في الْوَقْت نَفْسه يلاحظ أن هناك العديد من التحديات التي يجب أن يوجهها المسؤولون عنه بشجاعة ومن أبرزها تضخم هذا الجهاز، وما يترتب عليه من آثار ارْتِفَاع الرواتب والأجور، وما يقابله من انخفاض إِنْتَاجية بعض موظفيه، وتزايد أعداد طالبي العمل وتفضيلهم له عن القطاع الخاص بسبب تأصل ثقافة الأمان في الوظيفة العامة، برغم أن القطاع الخاص هو المجال الأرحب والأوسع.

وقدم الحمدان خلال كلمته عدد من السياسات التي يمكن بموجبها الارتقاء بالقطاع العام، تمثلت في ترشيد وضبط الجهاز الإداري الحُكُومِيّ في حدود الحاجة الفِعْلِية، وتقنين التوظيف الحُكُومِيّ والاستعاضة عن ذلك بتنمية الموارد البشرية، وتفعيل الدور التقني في ذلك، والعمل على زيادة التوافق بين حجم الجهاز الإداري الحُكُومِيّ وبين متطلبات العمل وظروفه، ونشر ثقافة التميز في الأداء بين مختلف العاملين والاستفادة من الأساليب الحديثة في تقنية المعلومات بما يساعد على رفع إِنْتَاجية الموظف، وإحكام الرقابة وتعزيز الشفافية والمُسَاءَلَة، وتنمية الموارد البشرية بتخطيط القوى العاملة، وتبني المفاهيم الحديثة في توصيف العلاقة بين كل مقدم لخدمة في القطاع العام والمستفيدين منها، وتطبيق مفهوم الخدمات المشتركة، وإقرار الأنظمة والتشريعات التي تساعد على تطبيق مبادئ الحكومة في القطاع العام، والانفتاح على القطاع الخاص والتوسع في عمليات الخصخصة المتوازنة بما يوازي التزام الحكومات بتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها.

وشكر وزير الخدمة المَدَنِيّة في ختام كلمته دولة الإِمَارَات العَرَبِيّة المتحدة حكومة وشعباً على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإِمَارَات العَرَبِيّة المتحدة على الرعاية الكريمة للمؤتمر، كمَا قَدَّمَ شكره لمدير عام المنظمة العَرَبِيّة للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، والإخوة العاملين بالمنظمة على تهَيْئَة جميع متطلبات عقد هذا المؤتمر.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تركيا.. «قمة البوسفور» بمشاركة 90 دولة تركز على رؤية المملكة 2030

تركيا.. «قمة البوسفور» بمشاركة 90 دولة تركز على رؤية المملكة 2030

«خطة 2020»: الاتصالات توفر 120 ألف فرصة عمل.. و34 مبادرة من «التجارة» لحماية المستهلك

«خطة 2020»: الاتصالات توفر 120 ألف فرصة عمل.. و34 مبادرة من «التجارة» لحماية المستهلك

«العساف»: ليس هناك ضريبة على المواطنين.. وللمقيمين ما يزال مقترحاً  

«العساف»: ليس هناك ضريبة على المواطنين.. وللمقيمين ما يزال مقترحاً  

اهتمام دولي بإطلاق برنامج التحول الوطني بالمملكة

اهتمام دولي بإطلاق برنامج التحول الوطني بالمملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إجازة بدون إجازة
مقالات

إجازة بدون إجازة

المزيد
العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>