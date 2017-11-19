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حفل غنائي لمطربة لبنانية في الرياض يثير الجدل

حفل غنائي لمطربة لبنانية في الرياض يثير الجدل
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تواصل – فريق التحرير:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام هيئة الترفيه تنظيم حفل غنائي استعراضي، مخصص للنساء يوم الأربعاء 6 ديسمبر، يتم خلاله استضافة مطربة لبنانية تدعى هبة طوجي بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، حيث تسبب ذلك في إثارة حالة من الجدل.

وعلقت المغردة عبير الناصر‏ بقولها: “وش ابي أنا بهبة طوجي لبنانية جاية تغني ومدفوع لها فلوس.. هذا بدل ما تقاطعونهم”.

وغرد سعد بقوله: “نرفض وجودك بالسعودية”، بينما غرد أحمد العنزي بقوله: “لا أهلاً ولا سهلاً.. كشخصها نرحب بكل شخص بالسعودية، أما تجي تغني ليها تغني لإيران هناك الحرامات كلها عندهم مقدسة”.

الجدير بالذكر، أن هيئة الترفيه أعلنت عبر حساب روزنامة الترفيه على “تويتر” أن الفنانة هبة طوجي تستعد لتقديم حفل غنائي استعراضي يقام لأول مرة في المملكة، بالتعاون مع الرحباني للإنتاج، وذلك مساء يوم الأربعاء 6 ديسمبر.

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