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وزير المالية: العلاوة السنوية للموظفين تسير كما هو مخطط لها
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان: ‘‘إن العلاوة السنوية تسير كما هو مخطط لها‘‘، مضيفاً أنه لم يصدر أي توجيهات جديدة بشأنها من قبل مجلس الوزراء.

وأضاف الجدعان، خلال افتتاح المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي، بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، أنه من المقرر أن تشهد ميزانية العام المقبل، زيادة تخصيص مبالغ دعم حقوق الموظفين، وتوفير وسائل تدريب ووسائل تحفيزية في القطاعين العام والخاص.

ونفى الوزير ما تردد حول زيادة التحويلات المالية إلى الخارج نتيجة الحملة على الفساد، مؤكداً أن التحويلات لم تتخطَّ الحد الطبيعي والمعتاد.

وبين أن الإصلاحات الاقتصادية ستسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، ودعم قاعدة الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة.

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التعليقات (٨)اضف تعليق

  2. ٧
    زائر

    طيب اش يعني الكلام ذا السنه ذي فيه علاوه ولا مافيه

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  5. ٤
    يا اخي نسينها وانت ناوي تذكرنها الله يهديك ياجدعان

    التعليق

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  8. ١
    زائر

    الميزانية قربت ومتفائلين خير باْذن الله والله يسمعنا خير

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