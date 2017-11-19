بورقة حقائق.. المملكة تفضح ممارسات إيران وميليشياتها أمام وزراء الخارجية العرب

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الخارجية، عبر ورقة حقائق وزعت على وزراء الخارجية العرب ما قامت به ميليشيا الحوثي وصالح ضد المملكة، متضمنة إحصائية كاملة حول الهجمات التي تقوم بها.

وعنونت الخارجية الورقة -التي وزعت خلال اجتماعهم الطارئ بجامعة الدول العربية بالقاهرة- بالقول، “بدعم مباشر من إيران ميليشيا الحوثي – صالح تنتهك القوانين الدولية”.

وذكرت القائمة، أن الحوثيين استهدفوا المملكة خلال السنوات الأخيرة بواسطة 80 صاروخاً باليستياً، و66092 قذيفة، مشيرة إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل 95 مدنياً، وإصابة 828 آخرين.