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الجبير: المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه اعتداءات إيران

الجبير: المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه اعتداءات إيران
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تواصل – متابعات:

«المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان السافر من قبل النظام الإيراني، ولن تتوانى عن الدفاع عن أمنها الوطني للحفاظ على أمن وسلامة شعبها» بهذه الكلمات تحدث وزير الخارجية عادل الجبير في كلمته خلال الجلسة الرئيسة للاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية اليوم في القاهرة.

وحذر الجبير، من أن أي تراخي في التعامل مع سياسات إيران العدوانية، الذي من شأنه أن يشجعها على التمادي في عدوانها.

ومدح وزير الخارجية، الاستجابة السريعة لدعوة المملكة -من قبل الأشقاء العرب- لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي، مؤكدا أن ذلك يعكس استشعار الدول للمخاطر الجسيمة التي يتعرض لها أمن المنطقة واستقرارها كنتيجة حتمية للانتهاكات الصارخة للنظام الإيراني.

وأشار الجبير إلى الصاروخ الباليستي الغادر الذي تم إطلاقه على الرياض قائلا ‘‘إنه يعكس الاعتداءات الإيرانية المتكررة ضد المملكة، والتي شهدت إطلاق 80  صاروخا باليستيا تحمل الهوية الإيرانية عبر عميلها الحوثي في اليمن.

وقال الجبير ‘‘نحن جميعا مطالبون بتحمل مسؤولياتنا القومية، وصيانة أمن واستقرار دولنا، للتصدي لهذه السياسات الإيرانية العدوانية تجاهنا”،

وفي ختام كلمته أعرب الجبير عن ثقته على أن المجلس سيطلع بمسؤولياته في هذا الخصوص باتخاذ القرار الصارم للتعامل مع هذه الانتهاكات المستمرة للأمن القومي العربي.

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