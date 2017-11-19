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الإمارات.. لوحة سيارة بـ 10 ملايين درهم

الإمارات.. لوحة سيارة بـ 10 ملايين درهم
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تواصل – وكالات:

بلغت حصيلة بيع أكثر من 60 لوحة سيارات بأرقام مميزة للمركبات الخَاصَّة من الفئة الأولى في مزاد علني بالإِمَارَات، أمس السبت، نحو 55 مليون درهم إِمَارَاتي.

وحَقَّقَت اللوحة ذات الرقم (2) أعلى سعر خلال المزاد العلني، الذي أُقيم بمناسبة مرور 60 عَامَاً على تأسيس شرطة أبوظبي، حيث بِيعت بمبلغ 10 ملايين و100 ألف درهم، تلتها اللوحة بالرقم (11) التي بيعت بـ6 ملايين و440 ألف درهم.

وجاءت اللوحة ذات الرقم (10) في المرتبة الثالثة بقيمة 5 ملايين و400 ألف درهم، بينما تم بيع اللوحة بالرقم (22) بأكثر من 4 ملايين درهم، واللوحة (17) بمبلغ 3 ملايين و300 ألف درهم، فيما تم بيع اللوحة بالرقم (333) بقيمة مليون و600 ألف درهم.

ومن أبرز اللوحات التي بيعت بأسعار عالية، التي حملت الرقم (60) بمليونين و950 ألف درهم، والرقم (1111) بمليون و50 ألف درهم، والرقم (200) بمليون و150 ألف درهم، والرقم (999) بمليون و400 ألف درهم.

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