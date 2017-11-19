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مقتل 15 شخصاً في تدافع خلال توزيع مساعدات بالمغرب

مقتل 15 شخصاً في تدافع خلال توزيع مساعدات بالمغرب
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تواصل – وكالات:

أعلن مصدر رسمي مغربي أن 15 شَخْصَاً على الأقل لقوا حتفهم، وجرح خمسة آخرون، اليوم الأحد، في تدافع خلال عملية توزيع مساعدات غذائية في منطقة الصويرة (غرب).

وأَفَادَت وزارة الدَّاخِلِيَّة المغربية في بيان أن المأساة وقعت أثناء توزيع المساعدات الغذائية في منطقة سيدي بولعلام، نحو 60 كلم شمال شرق الصويرة.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن جمعية خَيْرِيَّة نظمت، صباح اليوم، عملية توزيع مساعدات غذائية داخل متجر في هذه المنطقة الريفية، لكن أكثر من 800 شخص تهافتوا على المتجر معظمهم من النساء.

وأشارت وزارة الدَّاخِلِيَّة إلى “فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، وتحديد المسؤول عن هذه الواقعة.

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