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ثغرة خطيرة في «أندرويد» تسمح بالتجسس على المستخدمين

ثغرة خطيرة في «أندرويد» تسمح بالتجسس على المستخدمين
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تواصل – وكالات:

اكتشف باحثون من شركة “MWR InfoSecurity”، خللاً جديداً بنظام أندرويد يساعد في تسجيل شاشة المستخدمين دون علمهم.

وقالت الشركة: إنها “رصدت هذا الخلل الذي يؤثر على الهواتف الذكية التي تعمل مع إصدارات نظام التشغيل أندرويد 5.0 لولي بوب وأندرويد 7.1 نوجا”، بحسب موقع itpro الأمريكي.

وأوضحت أن هذا الخلل يستخدم ميزة Media Projection framework التي تم إطلاقها مع نسخة أندرويد 5.0 لولي بوب، ويسمح للمطورين بتسجيل شاشات الهاتف، بالإضافة إلى تسجيل الصوت.

وأضافت الشركة: أنه “مع ميزة Media Projection framework يطلب التطبيق من المستخدمين الإذن بأنه يريد تسجيل الشاشة، ولكن يمكن تخطي هذا الأمر وتسجيل الشاشة دون الحصول على الإذن”.

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