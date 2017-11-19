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«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
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«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

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«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
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تواصل – عبدالله الحجوري:

‎وجّه مدير “تعليم ينبع” الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، مدارس ينبع والقطاعات التابعة لها إلى اتخاذ إجراءات السلامة المناسبة؛ تحسباً للتغيرات الجوية التي تشهدها المملكة، وفقاً للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وشدد “العقيبي” على ضرورة تفقّد المباني المدرسية، والتأكد من توفر شروط السلامة في المدارس من جميع النواحي، مبيناً أن هناك فرقاً ميدانية تعمل على مدار الساعة أرسلت أرقامهم للمدارس للتواصل معهم في حالة حصول ما يستدعي تدخلهم.

‎يذكر أن “تعليم ينبع” نبّهت القيادات المدرسية في جميع مدارس المحافظة بالتأكد من بعض الملاحظات، كنظافة الأسطح من المخلفات، وعدم انسداد الجراجير “المزاريب”، وعدم وجود تمديدات كهربائية و”أفياش” مكشوفة داخل المباني المدرسية، وإحكام أغطية غرف التفتيش وخزانات المياه والصرف الصحي، وإقفال الشبابيك والأبواب نهاية الدوام الرسمي، والتأكد من نظافة مزاريب المياه لمظلات الأفنية الداخلية من الأتربة؛ لضمان عملها بالشكل الأمثل، وتفقّد المدرسة بعد هطول الأمطار، وقبل دوام الطلاب والطالبات، والتأكد من عدم وجود أخطار لا سمح الله، والإبلاغ والتواصل مع إدارة الأمن والسلامة في حال وجود أي ملاحظات تشكل خطورة يجب معالجتها.

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