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الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع للانقلابيين شرق صنعاء

الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع للانقلابيين شرق صنعاء
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تواصل – واس:

أكد الجيش اليمني، أنه حقق تقدماً في معاركه التي يخوضها ضد ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح في مديرية نهم شرقي صنعاء.

وقال مصدر عسكري: ‘‘إن قوات الجيش فرضت سيطرتها على موقع التبة الحمراء في المديرية وسط فرار لميليشيا الانقلابيين، إضافة إلى تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في ميمنة جبهة نهم، وشنه قصفاً مدفعياً على مواقع متفرقة للميليشيا الانقلابية في منطقتي محلي وبني ناجي‘‘.

وكان الجيش قد بدأ أمس عملية واسعة لتحرير نقيل بن غيلان الاستراتيجي الواقع في الطرف الشمالي الشرقي للعاصمة صنعاء، والمحادد لمديرية بني حشيش التي تمتد وإلى قلب العاصمة، وفقاً لما أورده موقع ‘‘26 سبتمبر‘‘ التابع للقوات المسلحة اليمنية على الإنترنت.

وأضاف المصدر، أن قوات الجيش اليمني، تواصل زحفها باتجاه مناطق مسورة وقطبين والمدفون وعقران التي تشرف على مديريات أرحب وبني حشيش وخولان.

من جهة ثانية، لقي القيادي الميداني في ميليشيا الانقلابيين ناصر الحاج، مصرعه في المعارك الدائرة بنهم إلى جانب أربعة من مساعديه، فيما شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع ومخازن أسلحة سرية للميليشيا الانقلابية في منطقة بيت نعم بمديرية همدان شمالي غرب العاصمة اليمنية.

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