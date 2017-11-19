هيئة «توليد الوظائف»: 6 تحديات تواجه منظومة سوق العمل بالمملكة

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أكد محافظ هَيْئَة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، عمر بن أحمد البطاطي، سعي الهَيْئَة للمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية وصياغة منظومة سوق عمل الغد، والإسهام في الحد من البطالة، إلى جانب تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأَضَافَ “البطاطي” – خلال ورقة عمل قدمها ضمن فعاليات منتدى جدة للموارد البشرية 2017م – أن منظومة سوق العمل تضم أكثر من 100 تحد أهمها وجود حواجز بعض سياسات سوق العمل تعيق التنمية وارْتِفَاع تكلفة سوق العمل، ومحدودية التعاون بين الجهات ذات العلاقة، إلى جانب محدودية الدعم للمشاريع الجديدة، ومحدودية كفاءة قنوات التوظيف، والمفاهيم الثقافية للأَعْمَال المقبولة وبيئة العمل.

وَتَابَعَ، أن الهَيْئَة تسعى لمعالجة هذه القضايا المحلة والعمل على تحقيق رؤية سوق عمل حيوي يلبي احتياجات المملكة، ويُسَاهِم في تحقيق رؤية 2030 فَضْلاً عن السعي توليد الوظائف بشكل فعال من خلال استكشاف وتطوير ودعم تنفيذ حلول متكاملة لمكافحة البطالة وتعزيز توليد وظائف مستدامة بالشراكة مع الجهات الحُكُومِيّة والقطاع الخاص، عبر سلسلة من البرامج منها برنامج الخدمة المجتمعية وبرنامج القيمة المضافة، وبرامج التجسير، وبرنامج توطين الوظائف الملائمة للنساء، وتبني تقنيات حديثة للتشييد والبناء، وبرنامج استحداث وظائف في المدن الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي.

وأَوْضَحَ أن الْفَهْم الشمولي لمنظومة سوق العمل والمشاركة في أنشطته وفعالياته، والتنسيق والتواصل المباشر بين الهَيْئَة والشركاء، يساعد في تطوير حلول تكاملية تساهم في توليد الوظائف، وخفض معدل البطالة في المملكة تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وَأَشَارَ إلى أهمية التعاون المشترك بين الهَيْئَة وشركائها لتحفيز القطاع الخاص عبر اقتراح وتطوير السياسات والأنظمة التي تزيد من قدرة منظومة سوق العمل على توليد الوظائف في مناطق المملكة، فَضْلاً عن تنمية وتطوير القدرات والإمْكَانَات العملية للقوى العاملة الوطنية بهدف الارتقاء بالأداء وتحسين الإِنْتَاجية.

وأَعْرَب محافظ هَيْئَة توليد الوظائف عن سعادته بالشراكة مع المنتدى، مُؤكِّدَاً أن الشراكة الاستراتيجية بين الهَيْئَة والمنتدى لها دور رَئِيسِيّ في تعزيز التواصل بين الهَيْئَة وشركائها في القطاع الخاص، وتعد بمثابة منصة للتفاعل المباشر بين المشاركين مما يساعد الهَيْئَة على فهم الفرص والتحديات التي يواجها القطاع.

يُذْكَرُ أَنَّ منتدى جدة للموارد البشرية 2017 يقام في دورته العاشرة بِرِعَايَةِ كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، وَيُعَدُّ الأكبر في تخصصه في الموارد البشرية في المملكة بمشاركة أكثر قياديي القِطَاعَين العام والخاص، ويناقش كل عام القضايا التي تتناول التوطين والموارد البشرية، وسوق العمل السعودي وأفضل تطبيقات الموارد البشرية.