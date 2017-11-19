«مدني مكة» يحذّر من أمطار متوقعة.. ويؤكد جاهزيته

تواصل – فريق التحرير:

حذر الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، اليوم الأحد، من احتمالية هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، تكون من متوسطة إلى غزيرة من مساء يوم الاثنين ويوم الثلاثاء وحتى صباح يوم الأربعاء.

وأَوْضَحَ الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمكة أنه تلقى تنبيهاً عن الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة من “هَيْئَة الأَرْصَاد وحماية البيئة” توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة على المدن الساحلية (رابغ، جدة، والليث) والأجزاء المجاورة لها بحث تمتد إِلَى (مكة الْمُكَرَّمَة) وتبدأ تلك الحالة الجوية الساعة :10:00 الأحد الْمُوَافِق 01 – 03 – 1439 نهاية الحالة الساعة: 10:00 الأربعاء الْمُوَافِق 04 – 03 – 1439.

وطالب الدِّفَاع الْمَدَنِيّ “المواطنين والمقيمين” باتباع إِرْشَادات الدِّفَاع الْمَدَنِيّ التوعوية في مثل هذه الأجواء من خلال الابتعاد عن مجاري السيول والتيارات الكهربائية، وأَعْمَال الصيانة على الأسطح أثناء وبعد هطول الأمطار، وأخذ الحيطة والحذر عند نشاط الرياح السطحية بعد الجلوس، أو الانْتِظَار خلف المجسمات الجمالية وأعمدة الإنارة والمظلات.

ولفت الدِّفَاع الْمَدَنِيّ إلى أنه تم تفعيل خطة الأمطار على أرض الواقع لتنفيذها من خلال القوى البشرية والآليات والمعدات الميدانية والمعدات المساندة لها، كما بين أن محافظة جدة والمحافظات الساحلية “رابغ والليث” أصبحت الفِرَق الْمَيْدَانية فيها على كامل اسْتِعْدَادها وتعمل وَفْقَاً لما يرد من هَيْئَة الأَرْصَاد وحماية البيئة.

وسبق في الأسبوع الماضي أن عقد “مدير الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة – اللواء سالم المطرفي” في مقر مديرية المنطقة اجْتِمَاعَاً دورياً مع الإدارات العامة والإدارات التابعة لمَدَنِيّ منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة؛ اسْتِعْدَادَاً لموسم الأمطار 1439هـ.

وكشف الدِّفَاع الْمَدَنِيّ، في بيان له، عن وضع خطط معدة مُسْبَقَاً لموسم الأمطار، مُؤكِّدَاً التوجيه للتنسيق لعقد لجان الدِّفَاع الْمَدَنِيّ الفرعية للجهات ذات العلاقة بالمحافظات؛ للوقوف على اسْتِعْدَاد كافة الجهات ورفع درجة الجاهزية لموسم الخير والبركة.

وَأكَّدَ حينها اللواء المطرفي أَنَّ الاجتماع يَأْتِي ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة رئيس لجنة الدِّفَاع الْمَدَنِيّ الرئيسة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة على الاسْتِعْدَاد المبكر لموسم الأمطار وإعداد الخطط اللازمة.