«مدني مكة» يحذّر من أمطار متوقعة.. ويؤكد جاهزيته

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض
أقرا الخبر
بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي
أقرا الخبر
مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)
أقرا الخبر
مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية
أقرا الخبر
الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

ترشيحاتنا

وزير المالية يكشف عن خطوة لمساعدة المواطن على الادخار

وزير المالية يكشف عن خطوة لمساعدة المواطن على الادخار

شاهد بداية الحالة المطرية على المناطق الساحلية (فيديو)

شاهد بداية الحالة المطرية على المناطق الساحلية (فيديو)

أغرب قضية فساد.. راتب عاملة يقفز إلى 45 ألف ريال

أغرب قضية فساد.. راتب عاملة يقفز إلى 45 ألف ريال

5%.. ضريبة مضافة على البنزين ومشتقاته منذ أول يناير

5%.. ضريبة مضافة على البنزين ومشتقاته منذ أول يناير

«مدني مكة» يحذّر من أمطار متوقعة.. ويؤكد جاهزيته

«مدني مكة» يحذّر من أمطار متوقعة.. ويؤكد جاهزيته
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، اليوم الأحد، من احتمالية هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، تكون من متوسطة إلى غزيرة من مساء يوم الاثنين ويوم الثلاثاء وحتى صباح يوم الأربعاء.

وأَوْضَحَ الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمكة أنه تلقى تنبيهاً عن الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة من “هَيْئَة الأَرْصَاد وحماية البيئة” توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة على المدن الساحلية (رابغ، جدة، والليث) والأجزاء المجاورة لها بحث تمتد إِلَى (مكة الْمُكَرَّمَة) وتبدأ تلك الحالة الجوية الساعة :10:00 الأحد الْمُوَافِق 01 – 03 – 1439 نهاية الحالة الساعة: 10:00 الأربعاء الْمُوَافِق 04 – 03 – 1439.

وطالب الدِّفَاع الْمَدَنِيّ “المواطنين والمقيمين” باتباع إِرْشَادات الدِّفَاع الْمَدَنِيّ التوعوية في مثل هذه الأجواء من خلال الابتعاد عن مجاري السيول والتيارات الكهربائية، وأَعْمَال الصيانة على الأسطح أثناء وبعد هطول الأمطار، وأخذ الحيطة والحذر عند نشاط الرياح السطحية بعد الجلوس، أو الانْتِظَار خلف المجسمات الجمالية وأعمدة الإنارة والمظلات.

ولفت الدِّفَاع الْمَدَنِيّ إلى أنه تم تفعيل خطة الأمطار على أرض الواقع لتنفيذها من خلال القوى البشرية والآليات والمعدات الميدانية والمعدات المساندة لها، كما بين أن محافظة جدة والمحافظات الساحلية “رابغ والليث” أصبحت الفِرَق الْمَيْدَانية فيها على كامل اسْتِعْدَادها وتعمل وَفْقَاً لما يرد من هَيْئَة الأَرْصَاد وحماية البيئة.

وسبق في الأسبوع الماضي أن عقد “مدير الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة – اللواء سالم المطرفي” في مقر مديرية المنطقة اجْتِمَاعَاً دورياً مع الإدارات العامة والإدارات التابعة لمَدَنِيّ منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة؛ اسْتِعْدَادَاً لموسم الأمطار 1439هـ.

وكشف الدِّفَاع الْمَدَنِيّ، في بيان له، عن وضع خطط معدة مُسْبَقَاً لموسم الأمطار، مُؤكِّدَاً التوجيه للتنسيق لعقد لجان الدِّفَاع الْمَدَنِيّ الفرعية للجهات ذات العلاقة بالمحافظات؛ للوقوف على اسْتِعْدَاد كافة الجهات ورفع درجة الجاهزية لموسم الخير والبركة.

وَأكَّدَ حينها اللواء المطرفي أَنَّ الاجتماع يَأْتِي ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة رئيس لجنة الدِّفَاع الْمَدَنِيّ الرئيسة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة على الاسْتِعْدَاد المبكر لموسم الأمطار وإعداد الخطط اللازمة.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«هيئة الأرصاد»: لدينا أعلى التقنيات.. ويجب نقل المعلومة من مصدرها الرسمي

«هيئة الأرصاد»: لدينا أعلى التقنيات.. ويجب نقل المعلومة من مصدرها الرسمي

«حرس الحدود»: إحباط تهريب طن ومائتي كيلوجرام حشيش بالمناطق الجنوبية ومكة

«حرس الحدود»: إحباط تهريب طن ومائتي كيلوجرام حشيش بالمناطق الجنوبية ومكة

شاهد بداية الحالة المطرية على المناطق الساحلية (فيديو)

شاهد بداية الحالة المطرية على المناطق الساحلية (فيديو)

البداية بغطاء سحابي ثم أمطار غزيرة.. تعرّف على تحركات الحالة المطرية المتوقعة

البداية بغطاء سحابي ثم أمطار غزيرة.. تعرّف على تحركات الحالة المطرية المتوقعة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إجازة بدون إجازة
مقالات

إجازة بدون إجازة

المزيد
العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>