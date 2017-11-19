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«تقييم الحوادث» باليمن: «التحالف» يكثف الطلعات الجوية لتدمير منصات الصواريخ الباليستية

«تقييم الحوادث» باليمن: «التحالف» يكثف الطلعات الجوية لتدمير منصات الصواريخ الباليستية
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تواصل- فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور، إن قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن كانت متوافقة دائماً في هجماتها الجوية مع القانون الدولي الإنساني.

وأضاف “المنصور”، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، أن “التحالف استهداف نشاط عسكري للحرس الجمهوري الموالي للرئيس اليمني السابق والمساند لميليشيا الحوثي في معسكر قوات الأمن في صنعاء”.

وتابع، “لم يكن هناك استهداف لمستشفى السبعين للأمومة في صنعاء، وما حدث هو أضرار جانبية”، مؤكدا “تقديم المساعدات الإنسانية المناسبة جراء القصف الذي تم على الأهداف المشروعة، والتعويض عن الأضرار المدنية للمتضررين من القصف عن طريق لجنة مشكلة بأمر ملكي للتعويضات”.

وأوضح، أنه تم استهداف مقر قيادة عسكرية في منتجع ابن لادن في إب، والمبنى الذي تم ادعاء أنه استُهدِف يبعد عن المعسكر والمنطقة التي تم فيها القصف 1070 مترا.

وأشار إلى أن التحالف كثف الطلعات الجوية لرصد منصات إطلاق الصواريخ الباليستية، وتم رصد شاحنات عسكرية تخرج من مطار صنعاء، وتم استهداف منصات الإطلاق.

وأكد أن إدارة أمن الزيدية تم قصفه بعد أن سيطر عليه الحوثيون وتم استخدامه لأغراض عسكرية، مشيرا إلى أن التحالف استهدف متحف قصر صالة بعدما سيطر عليه الحوثيون واستخدموه لأغراض عسكرية.

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