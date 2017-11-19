استئصال كيس مائي بطول «10 سم» بمستشفى الإمام

تواصل – عبدالهادي السبيعي:

نجح فريق طبي بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض من استئصال ورم كبير لمريضة، بواسطة الجراحة بالمنظار التي تعدّ من الجراحات النادرة.

وتمكن الفريق الطبي من استئصال ورم كيسي (كيس مائي) بحجم كبير يبلغ طوله 10 سم بجراحة المنظار، وفي نفس الوقت تم استئصال كيس مائي في الكبد، لنفس المريضة، بحجم كبير ٧ سم بجراحة المنظار.

وأجرى تلك العملية الفريق الطبي بالمستشفى بقيادة رئيس قسم الجراحة استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير الدكتور معتصم إبراهيم، والدكتور صلاح عبدالعال، والدكتور محمد فؤاد، وبمشاركة الدكتور مهدي أبو عصيدة استشاري جراحة المسالك البولية، واستشاري التخدير الدكتور صفوان ناصيف، والفريق الطبي المساند لهما.

ويعدّ هذا النوع من العمليات النوعية في جراحة المناظير، وسوف يتم تقديم ورقة دراسية للحالة في المؤتمرات الطبية داخل المملكة وخارجها؛ لكونها من العمليات القليلة الحدوث، ولتقديم تقنية متطورة في معالجتها.