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«صلاة الفجر» تُنجي مسلما أمريكاً من الموت (فيديو)

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تواصل- سامر محمد:

استيقظ مسلم أمريكي من أصول آسيوية بعد منتصف ليل السبت على اقتحام سيارة تقودها امرأة لمنزله وتحطيمها محتويات غرفة المعيشة، وفقاً لمحطة “سي بي إس” الأمريكية في مدينة ميامي.

وأشارت المحطة إلى أن امرأة تقود سيارة دفع رباعي اقتحمت المنزل المملوك للمسلم في وقت مبكر من صباح السبت، ويعتبر هذا الرجل نفسه محظوظاً جداً.

وتحدث عن أنه ينام عادة على أريكة في غرفة المعيشة، لكنه لم يكن في هذا التوقيت بالغرفة ولم يصب بأذى، مشيراً إلى أنه استيقظ في الليل وتوجه إلى سريره قبل وقوع الحادثة التي حطمت محتويات غرفة المعيشة وأطاحت بالأريكة التي كان ينام عليها.

وعبَّر المسلم الأمريكي، وعيناه تدمعان، عن اعتقاده بأن الصلاة ساعدته، حيث يستيقظ في الخامسة فجراً ليصلي، كما أنه معتاد على الصلاة قبل النوم.

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