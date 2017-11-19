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ولي العهد يمنح الجمعيات الخيرية بالمنطقة الجنوبية 12 مليون ريال

ولي العهد يمنح الجمعيات الخيرية بالمنطقة الجنوبية 12 مليون ريال
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تواصل – واس:

منح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مبلغ ( 12 ) مليون ريال من حسابه الخاص، للجمعيات الخيرية في المنطقة الجنوبية ، وذلك استكمالا للدعم المقدم للجمعيات الخيرية ضمن مشروع “دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة “.

ونفذ الدعم الخيري في المنطقة الجنوبية (عسير، الباحة، جازان، نجران) عبر 10 جمعيات خيرية.

وقد بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين في المنطقة الجنوبية ( 10.166 ) مستفيداً ومستفيدة، شملت 7 فئات، حيث بلغت نسبة المستفيدين من الدعم الموجه للأيتام 67 ‎%‎ ، فيما كانت نسبة الدعم للأسر المحتاجة 15 ‎%‎ ، وبلغت نسبة الدعم الخيري للأرامل والمطلقات 7 ‎%‎ ، فيما تلقت الرعاية الصحية 4 ‎%‎ من الدعم، وبلغت نسبة الدعم الخيري لذوي الاحتياجات الخاصة ، والشباب والفتيات المقبلين على الزواج 3 ‎%‎ لكل منهما ، و 1 ‎%‎ لمرضى السرطان .

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