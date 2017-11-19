التحقيق في اعتداءات جنسية على أطفال داخل «الفاتيكان»

تواصل- وكالات:

أعلن الفاتيكان فتح تحقيق حول استغلال جنسي قد يكون وقع في الفاتيكان في مركز يضم أطفالاً ومراهقين يرغبون في أن يصبحوا كهنة.

وجاء في بيان صادر عن الفاتيكان أن التحقيق سيتركز على “تلميذ سابق في مدرسة القديس بيوس العاشر للابتداء” سيم كاهنا في ما بعد.

وأوضح بيان الفاتيكان “إثر عدة تبليغات، أجريت تحقيقات اعتباراً من عام 2013، مرات عدة من قبل مسؤولي المدرسة وأسقف كومو (شمال)” وهي الأبرشية التي يرتبط بها المدرسون.

وأضاف أن هذه الممارسات الجنسية التي لم يتسن تأكيدها، “قد تكون حصلت بين تلاميذ في السن نفسه كان بعضهم قد غادر المؤسسة عند إجراء التحقيقات”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.