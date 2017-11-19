الإعلان عن موعد فتح التقديم لبرنامج البكالوريوس بالكليات التقنية

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم (الأحد) عن موعد فتح باب التقديم على برنامج بكالوريوس الكليات التقنية للبنين خلال الفترة الصباحية والمسائية للفصل التدريبي الثاني، حيث أكدت المؤسسة أن التقديم سيبدأ من 1/ 3/ 1439 هـ وتنتهي فترة التقديم بتاريخ 12/ 3/ 1439هـ.

ويهدف البرنامج إلى تقديم مخرج مميز بمهارات أكثر شمولية للعمل كتقني في مجال الهندسة التقنية ومجال التقنية الإدارية، وتشمل المعرفة العلمية والمهارة العملية، والمهارات الأساسية للتواصل الفعال، وإدارة المشاريع، وإدارة الجودة، إضافة إلى الأخلاقيات والمسؤولية الاجتماعية.

ويتميز البرنامج الذي يستمر لمدة سنتين ونصف بحصول المتدرب على بكالوريوس في التقنية الإدارية للتخصصات الإدارية وغير الهندسية، والحصول على بكالوريوس في الهندسة التقنية للتخصصات الهندسية التطبيقية.

يذكر أن المؤسسة أتاحت التقديم على البرنامج التدريبي بكافة وحداتها التدريبية المنتشرة في جميع مناطق المملكة، عن طريق موقعها الالكتروني حيث يبدأ التدريب في البرنامج بتاريخ 4/ 5/ 1439 هـ.

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