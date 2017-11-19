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العمل: الحملات أظهرت التزام 76% من القطاع الخاص بقرار التأنيث

العمل: الحملات أظهرت التزام 76% من القطاع الخاص بقرار التأنيث
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، عن قيام الوزارة بعمل 16462 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في مرحلتها الثالثة.

وأوضح “أبا الخيل” أن الحملات التفتيشية أظهرت التزام 11159 منشأة بنسبة 76%، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 5303 منشأة بنسبة 24%، وذلك خلال الثلاثة أسابيع الأولى من انطلاق المرحلة الثالثة من توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية.

وأشار إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 3918 مخالفة شملت قراري التوطين والتأنيث، في حين بلغ عدد الإنذارات التي تم تسجيلها خلال تلك الجولات 4063 إنذاراً، حيث سجلت منطقة مكة المكرمة أعلى عدد للمخالفات بـ 1637 مخالفة، تلتها منطقة الرياض بـ 599 مخالفة، ثم منطقة تبوك بـ 482 مخالفة.

من جهة أخرى، دعا أبا الخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 19911، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.

يُذكر أن المرحلة الثالثة من توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية انطلقت في الأول من شهر صفر من العام الحالي لتشمل أنشطة بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى “متعددة الأقسام”، والأقمشة النسائية.

كما تضمنت المرحلة الثالثة المحلات الصغيرة القائمة بذاتها، التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والإكسسوارات، والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة “المولات”، التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.

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