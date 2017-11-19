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«هيئة الأرصاد»: لدينا أعلى التقنيات.. ويجب نقل المعلومة من مصدرها الرسمي

«هيئة الأرصاد»: لدينا أعلى التقنيات.. ويجب نقل المعلومة من مصدرها الرسمي
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أهمية الدور الكبير المناط بالهيئة، خاصة فيما يتعلق بمعلومات الأرصاد، والتي أكد أنها أصبحت أحد العوامل المهمة في حياة الناس.

جاء ذلك خلال زيارته على سير العمل في ظل الظروف الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، ومتابعته استعدادات الهيئة خاصة فيما يتعلق بجاهزية التقنيات الأرصادية والرادارات ومحطات الأرصاد والأقمار الصناعية.

وأشار الثقفي إلى سعى “الهيئة” للوصول إلى أعلى مستوى من الدقة في معلوماتها وتوفير التقنيات العالمية التي تسهم في ذلك، وأن الدور الذي تقوم به الهيئة يتطابق مع المواصفات المتبعة بمنظمة الأرصاد العالمية.

وشدد الرئيس العام لهيئة الأرصاد، على أهمية نقل المعلومة من المصدر وعدم التشويش على المجتمع من خلال ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم التحليلات الأرصادية بشكل غير دقيق للمجتمع، وذلك خلال زيارته اليوم الأحد الموافق 01/03/1439هـ، 19/11/2017م، للإدارة العامة للتحاليل والتوقعات.

واستمع لشرح مفصل من مدير عام التحاليل والتوقعات عن خطة العمل المعنية وآلية التنسيق مع الجهات الرسمية والمعنية بمعلومات الطقس، موجها العاملين بإدارة التحاليل إلى بذل قصار الجهد من أجل تقديم أدق المعلومات الأرصادية.

وأثنى “الثقفي” على دور الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، وجهود العاملين بها من متنبئين وفنيين والدور الهام الذي يقومون به في تقديم التوقعات والتحذيرات المرسلة للجهات المستفيدة والجمهور حسب الخطة المتفق عليها مع الجهات.

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