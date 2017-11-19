ضبط 20 مخالفة بيئية في محافظة أملج

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ضبط فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشمالية 20 مخالفة بيئية خلال جولات تفتيشية قام بها فريق بيئي لفرع الهيئة على محافظة أملج.

وقال مدير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشمالية المهندس ثامر البلوي إن المنشآت خالفت النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية، حيث تمحورت تلك المخالفات في عدم الالتزام بالاشتراطات البيئية، عدم التزام تلك المنشآت بمعايير السلامة المهنية، تصريف مياه الصرف الصحي والصناعي الغير معالجة إلى التربة مباشرة، عدم تعاون أصحاب المنشآت مع فريق التفتيش، عدم وجود سجلات تجارية أو تراخيص بلدية وصناعية داخل المنشآت، ووجود مكب نفايات صلبة بالقرب من التجمعات السكنية مع وجود آثار لحرق النفايات.

وأضاف البلوي أن الجولات التفتيشية التي تقوم بها الهيئة تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات والمقاييس البيئية المعمول بها في المملكة.