أطفال يروّعون فندقاً بأكمله.. هذا ما فعلوه (فيديو)

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روى الدكتور حسين الشمراني، استشاري النمو والسلوك، عدداً من المواقف للأطفال الذين قلدوا خلالها برامج المقالب المنتشرة على موقع “يوتيوب” وتسببت في إزعاج كبير للمجتمع.

وقال “الشمراني” في حديث على برنامج “يا هلا” بقناة “روتانا خليجية”: إن “بعض الأطفال ذهبوا إلى دبي، وأرادوا القيام بمقلب في النزلاء، فأخبروهم أنهم من رجال الشرطة ويجب عليهم إخلاؤه فوراً بسبب وجود مداهمة”.

وأشار إلى أن شرطة “دبي” تدخلت وقتها بسبب الترويع الذي حدث في الفندق فجأة وإخلائه من النزلاء، مبيناً أن هذه المقالب قد تتسبب بالموت لمرضى القلب، أو الذين يعانون أمراضاً مزمنة.

وفي ذات السياق، سرد “الشمراني” قصة طالب آخر أراد أن يمازح زملاءه في المدرسة، وأن يقوم بعمل “مقلب” فانطلق بالسيارة مسرعاً نحوهم لترويعهم، وبعدها لم يستطع التحكم فيها ليدهس أحد زملائه ويقتله على الفور.