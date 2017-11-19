أطفال يروّعون فندقاً بأكمله.. هذا ما فعلوه (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض
أقرا الخبر
بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي
أقرا الخبر
مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)
أقرا الخبر
مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية
أقرا الخبر
الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

ترشيحاتنا

وزير المالية يكشف عن خطة لمساعدة المواطن على الادخار

وزير المالية يكشف عن خطة لمساعدة المواطن على الادخار

شاهد بداية الحالة المطرية على المناطق الساحلية (فيديو)

شاهد بداية الحالة المطرية على المناطق الساحلية (فيديو)

أغرب قضية فساد.. راتب عاملة يقفز إلى 45 ألف ريال

أغرب قضية فساد.. راتب عاملة يقفز إلى 45 ألف ريال

5%.. ضريبة مضافة على البنزين ومشتقاته منذ أول يناير

5%.. ضريبة مضافة على البنزين ومشتقاته منذ أول يناير

أطفال يروّعون فندقاً بأكمله.. هذا ما فعلوه (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

روى الدكتور حسين الشمراني، استشاري النمو والسلوك، عدداً من المواقف للأطفال الذين قلدوا خلالها برامج المقالب المنتشرة على موقع “يوتيوب” وتسببت في إزعاج كبير للمجتمع.

وقال “الشمراني” في حديث على برنامج “يا هلا” بقناة “روتانا خليجية”: إن “بعض الأطفال ذهبوا إلى دبي، وأرادوا القيام بمقلب في النزلاء، فأخبروهم أنهم من رجال الشرطة ويجب عليهم إخلاؤه فوراً بسبب وجود مداهمة”.

وأشار إلى أن شرطة “دبي” تدخلت وقتها بسبب الترويع الذي حدث في الفندق فجأة وإخلائه من النزلاء، مبيناً أن هذه المقالب قد تتسبب بالموت لمرضى القلب، أو الذين يعانون أمراضاً مزمنة.

وفي ذات السياق، سرد “الشمراني” قصة طالب آخر أراد أن يمازح زملاءه في المدرسة، وأن يقوم بعمل “مقلب” فانطلق بالسيارة مسرعاً نحوهم لترويعهم، وبعدها لم يستطع التحكم فيها ليدهس أحد زملائه ويقتله على الفور.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حقوق الإنسان باليمن تدين مقتل 8 أطفال في مجزرة ارتكبها الحوثيون

حقوق الإنسان باليمن تدين مقتل 8 أطفال في مجزرة ارتكبها الحوثيون

إهمال الأطفال يؤدي إلى ضمور الدماغ

إهمال الأطفال يؤدي إلى ضمور الدماغ

«العمل» توقف خدمات «غراس».. ومشرف المركز يستغرب حرمان الأطفال المعاقين من الدعم

«العمل» توقف خدمات «غراس».. ومشرف المركز يستغرب حرمان الأطفال المعاقين من الدعم

مدني الأحساء ينقذ رجلاً و3 أطفال تعرضوا للاحتجاز إثر حريق منزل

مدني الأحساء ينقذ رجلاً و3 أطفال تعرضوا للاحتجاز إثر حريق منزل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إجازة بدون إجازة
مقالات

إجازة بدون إجازة

المزيد
العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>