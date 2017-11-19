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أعراض إصابة العين بـ«الماء الأبيض».. وطرق العلاج (إنفوجراف)

أعراض إصابة العين بـ«الماء الأبيض».. وطرق العلاج (إنفوجراف)
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تواصل – فريق التحرير:

الساد أو الماء الأبيض هو إصابة عدسة العين بالعتامة؛ حيث تكون عدسة العين عادة صافية وشفافة، مما يؤدي إلى وضوح الرؤيا على شبكيّة العين، وعند إصابتها بهذا المرض تصبح معتمة، وبالتالي يحدث تشويش للصورة على شبكية العين.

وفي هذا الصدد، نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها على “تويتر” رسماً توضيحياً (إنفوجراف) يوضح أعراض الإصابة بمرض الماء الأبيض، والعوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة بهِ، وكيفية علاجه.

أعراض مرض الماء الأبيض

1- ازدواجية الرؤية.
2- عدم القدرة على تحمل الضوء الساطع.
3- تغير لون بؤبؤ العين من الأسود الطبيعي إلى الرمادي أو الأبيض.
4- وجود غشاوة على العين.
5- ضعف تدريجي في البصر دون ألم.

عوامل تزيد احتمالية إصابة العين بالمرض

1- التقدم بالعمر.
2- العامل الوراثي.
3- التدخين.
4- السكري.
5- إصابة أو جراحة سابقة في العين.

العلاج

1- عملية جراحية بسيطة تجرى في العيادات الخارجية وباستخدام تخدير موضعي
2- قطرات تسكن الأعراض وتعالج المرض.

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